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02:20, 18 июля 2024Мир

В США заявили об угрозе отстать от Китая в важной военной сфере

Адмирал Маллен допустил, что США могут отстать от КНР в сфере военных инноваций

Фото: David Gray / Reuters

Китай может опередить США в важной военной сфере, а именно в сфере инноваций, считает экс-начальник Объединенного штата Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если Вашингтон не проведет необходимые реформы должным образом, то Пекин обгонит страну в этой области. Маллен предложил оборонному ведомству создать долгосрочные механизмы поощрения инновационных разработок. Адмирал считает, что это позволит не отстать США от конкурентов.

Ранее Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американского оружия Тайваню. «США игнорировали неоднократные заявления Китая, продолжали продавать оружие Тайваню и предприняли ряд негативных действий, которые подорвали взаимное доверие между двумя сторонами», — отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

При этом он добавил, что Пекин готов поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросам международного контроля над вооружениями на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

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      Сергей Грехов
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