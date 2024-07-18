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15:46, 18 июля 2024Бывший СССР

Военкор указал на занижение командованием ВСУ потерь под Крынками

Военкор Коц: командование ВСУ занизило потери под Крынками минимум втрое

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занизило потери украинской армии под Крынками в Херсонской области как минимум втрое. На это указал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Погибших — более тысячи. Лодки с десантом наши дроноводы били регулярно, видео объективного контроля попаданий в сети — десятки, если не сотни. Так что обнародованные цифры можно смело умножать минимум втрое», — заявил военкор.

Он отметил, что большинство солдат ВСУ, которых командование считает пропавшими без вести, также следует причислять к погибшим.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.

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      Глеб Палехов
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