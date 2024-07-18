Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья политика после заражения коронавирусом

Врач Байдена: заразившийся COVID президент имеет слабо выраженные симптомы

Заразившийся коронавирусом президент Соединенных Штатов Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни. Жизненные показатели и температура тела политика находятся в норме, сказано в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, пишет РИА Новости.

«Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показатели остаются в норме», — уточнил медик в заключении, которое опубликовал Белый дом.

Ранее в администрации президента рассказали, что Джо Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе.

Политик уже сдавал положительный тест на COVID-19. Летом 2022 года официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заразился коронавирусом. При этом симптомы у него проявлялись умерено, он работал в дистанционном режиме.

В свою очередь, издание Politico написало, что члены Демократической партии считают, что Джо Байден заразился COVID-19 в самое неподходящее время.