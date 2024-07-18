Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 18 июля 2024Мир

Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья политика после заражения коронавирусом

Врач Байдена: заразившийся COVID президент имеет слабо выраженные симптомы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Erin Schaff — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Заразившийся коронавирусом президент Соединенных Штатов Джо Байден имеет слабо выраженные симптомы болезни. Жизненные показатели и температура тела политика находятся в норме, сказано в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, пишет РИА Новости.

«Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показатели остаются в норме», — уточнил медик в заключении, которое опубликовал Белый дом.

Ранее в администрации президента рассказали, что Джо Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе.

Политик уже сдавал положительный тест на COVID-19. Летом 2022 года официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заразился коронавирусом. При этом симптомы у него проявлялись умерено, он работал в дистанционном режиме.

В свою очередь, издание Politico написало, что члены Демократической партии считают, что Джо Байден заразился COVID-19 в самое неподходящее время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      В НАТО рассказали о последствиях продолжения конфликта на Украине

      Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

      Шольц отклонил призыв Киева к Западу сбивать российские ракеты над Украиной

      Велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик

      Олимпийская чемпионка выразила опасения из-за качества воды в Сене

      Российский регион за день атаковали 18 беспилотников ВСУ

      Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине

      Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья политика после заражения коронавирусом

      На экстренно севшем самолете не обнаружили повреждений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше