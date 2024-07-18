Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 18 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

Невролог Демьяновская назвала онемение в конечностях симптомом густой крови

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Онемение в конечностях может быть симптомом, сигнализирующим о слишком густой крови, предупредила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. На некоторые другие признаки этого опасного для жизни состояния она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Демьяновская объяснила, что кровь может густеть при сильном обезвоживании, которое может возникнуть не только несоблюдения питьевого режима, сильных ожогов, неукротимой рвоты, диареи или при несахарном диабете. Когда кровь становится вязкой, она перестает эффективно доставлять кислород и питательные вещества к внутренним органам и тканям, из-за чего может развиться кислородное голодание мозга и увеличиться риск образования тромбов.

Типичными проявлениями повышенной вязкости крови Демьяновская назвала беспричинное онемение и покалывание в конечностях, систематические головные боли и головокружения. Также человек может жаловаться на повышенную утомляемость и одышку. По словам врача, также могут возникнуть нарушения зрения и повышение артериального давления.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

При возникновении любых из этих симптомов Демьяновская рекомендовала не откладывать визит к врачу и обследование.

Ранее врач общей практики Марина Бережная предупредила об увеличивающем риск возникновения тромбов факторе. По ее словам, к подобным угрожающим жизни последствиям приводит нарушение нормального соотношения клеток крови к объему ее жидкой составляющей.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

      Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

      Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

      В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

      Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

      Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

      Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

      Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

      Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше