Япония нарастила закупки российской рыбы

Япония в первом полугодии нарастила импорт рыбы из России на 10,9 процента

В первом полугодии 2024 года Япония заметно нарастила закупки российской рыбы. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов страны сообщает РИА Новости.

В первые шесть месяцев 2024 года импорт рыбы и рыбной продукции из РФ вырос на 10,9 процента в годовом выражении. При этом поставки зерновых из России в Японию за тот же период упали сразу на 74,8 процента, фруктов — на 79,3 процента, овощей — на 36,4 процента.

Ранее стало известно, что в Японии почти два года продавали российский лосось под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Рыбой из РФ торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. За период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было куплено почти 8000 упаковок лосося российского происхождения с неверной маркировкой.