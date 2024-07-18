Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 18 июля 2024Экономика

Япония нарастила закупки российской рыбы

Япония в первом полугодии нарастила импорт рыбы из России на 10,9 процента

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

В первом полугодии 2024 года Япония заметно нарастила закупки российской рыбы. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов страны сообщает РИА Новости.

В первые шесть месяцев 2024 года импорт рыбы и рыбной продукции из РФ вырос на 10,9 процента в годовом выражении. При этом поставки зерновых из России в Японию за тот же период упали сразу на 74,8 процента, фруктов — на 79,3 процента, овощей — на 36,4 процента.

Материалы по теме:
Рыбный день. Кто контролирует рыбный промысел в Северном бассейне?
Рыбный день.Кто контролирует рыбный промысел в Северном бассейне?
16 февраля 2024
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024

Ранее стало известно, что в Японии почти два года продавали российский лосось под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Рыбой из РФ торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. За период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было куплено почти 8000 упаковок лосося российского происхождения с неверной маркировкой.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

      Арестованный полковник МВД России в отставке отказался признавать вину

      В мусоропроводах увидели угрозу раздельной сортировке отходов

      Россиянин «стал депутатом» до начала голосования

      В Кремле оценили идею создания оборонного союза в ЕС

      Российскую нефтяную компанию признали виновной в необоснованном подорожании бензина

      Россиянину «свернули» шею на встрече с губернатором с одной целью

      Мосгорсуд признал законным арест бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России

      Китай нарастил закупку в России еще одного товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше