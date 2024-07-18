Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Екатерина Макарова
Будапешт
Зиря
1:2
Завершен
Шериф
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
1:1
Завершен
Морнар
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Марибор
1:2
2-й тайм
live
Ботев П
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
21:32, 18 июля 2024Спорт

Японской гимнастке грозит исключение из олимпийской сборной за курение

Kyodo: японскую гимнастку Мияту исключат из олимпийской сборной за курение

Фото: Yves Herman / Reuters

Японской гимнастке Секо Мияте грозит исключение из олимпийской сборной за курение. Об этом сообщает Kyodo.

Курение является нарушением кодекса поведения в национальной команде. Японская ассоциация гимнастики (JGA) проводит расследование инцидента и может отправить Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.

Гимнастка пропустила открытую тренировку 17 июля. Руководитель отдела развития JGA Хикару Танака заявил, что она отсутствовала «по определенным причинам».

19-летняя Мията — капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике. В ее активе бронза на бревне на чемпионате мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      В НАТО рассказали о последствиях продолжения конфликта на Украине

      Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

      Шольц отклонил призыв Киева к Западу сбивать российские ракеты над Украиной

      Велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик

      Олимпийская чемпионка выразила опасения из-за качества воды в Сене

      Российский регион за день атаковали 18 беспилотников ВСУ

      Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине

      Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья политика после заражения коронавирусом

      На экстренно севшем самолете не обнаружили повреждений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше