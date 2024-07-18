Японской гимнастке грозит исключение из олимпийской сборной за курение

Kyodo: японскую гимнастку Мияту исключат из олимпийской сборной за курение

Японской гимнастке Секо Мияте грозит исключение из олимпийской сборной за курение. Об этом сообщает Kyodo.

Курение является нарушением кодекса поведения в национальной команде. Японская ассоциация гимнастики (JGA) проводит расследование инцидента и может отправить Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.

Гимнастка пропустила открытую тренировку 17 июля. Руководитель отдела развития JGA Хикару Танака заявил, что она отсутствовала «по определенным причинам».

19-летняя Мията — капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике. В ее активе бронза на бревне на чемпионате мира-2022.