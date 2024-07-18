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11:14, 18 июля 2024Силовые структуры

Задержание экс-главы Шатуры за растрату 221 миллиона рублей попало на видео

Росгвардия показала задержание экс-главы Шатуры Артюхина

Росгвардия показала видео задержания бывшего главы подмосковного города Шатура Алексея Артюхина по подозрению в растрате более 221 миллиона рублей. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах сотрудники останавливают машину Артюхина и просят его выйти.

По версии следствия, Артюхин растратил около 221,5 миллиона рублей из бюджета. Эти деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений. Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

С 2014 года Артюхин был главой администрации подмосковного города Рошаль. В 2020 году он возглавил Шатуру. Об отставке он объявил 10 июля.

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      Екатерина Кашурникова
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