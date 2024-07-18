Задержание ФСБ россиянки за подготовку теракта в Донецке попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянки, готовившей теракт в Донецке

ФСБ показала видео задержания гражданки России, готовившей теракт в здании Петровского районного суда в Донецке. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах силовики положили фигурантку на капот машины лицом вниз. Затем они осмотрели сумку с ее вещами и нашли там бутылки с горючей жидкостью. Кроме того, задержанная показала, где именно готовила зажигательную смесь.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Донецкой народной республике. Сотрудники ведомства задержали россиянку с поличным. Ее курировало одно из украинских националистических формирований. Женщина должна была за деньги поджечь здание Петровского районного суда. После теракта она хотела уехать на Украину и стать членом террористической организации.