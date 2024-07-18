Захарова назвала сроки визита Лаврова в Лаос

Захарова: Лавров примет участие в мероприятиях АСЕАН с 26 по 27 июля

Глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в министерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Лаосе. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сергей Лавров примет участие в очередных совещаниях глав МИД по линии АСЕАН с 26 по 27 июля во Вьентьяне», — рассказала дипломат.

11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается помешать странам Глобального Юга поддерживать контакты с РФ, несмотря на то что они выразили желание развивать отношения с Москвой. Он добавил, что подобные действия западных стран являются «постоянной практикой последних лет», которая имеет «тенденцию к усугублению».