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09:57, 19 июля 2024Россия

60-летний россиянин угостил пятиклассниц мороженым и показал им половой орган

Shot: в Королеве директор супермаркета показал половой орган пятиклассницам

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Королеве 60-летний директор супермаркета угостил пятиклассниц мороженым и показал им половой орган. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, десятилетняя девочка и ее подруга гуляли и остановились у автомата с напитками возле продуктового магазина. К ним подошел россиянин и спросил, чего они хотят. Школьницы ответили: «Мороженое». Мужчина объявил, что те могут выбрать любое, какое только пожелают, и отправил их к холодильникам.

На кассе директор все оплатил, довольные пятиклассницы сели на детскую площадку за супермаркетом. К ним подошел сотрудник супермаркета и стянул перед ними штаны. Девочки испугались, убежали домой и рассказали обо всем родителям.

60-летнего начальника продуктового задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 22-летний москвич решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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