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19:34, 19 июля 2024Экономика

Запрет иностранных кормов в России объяснили обидой котов

Глава Россельхознадзора объяснил запрет кормов для животных обиженными котами

Фото: freepik / Freepik

Россия последовательно снижает импорт продуктов, собственное производство которых увеличивается, в том числе кормов для животных. Однако запрет конкретных производителей связан именно с качеством их продукции, объяснил в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, если на упаковке написано «утка», а там утки нет, и «наши коты обижаются». Вместе с тем, подчеркнул Данкверт, иностранных поставщиков в стране достаточно, даже после сокращения импорта этой категории товаров на 40 процентов.

В начале мая Роскачество сообщило, что 83 процента сухих кормов для кошек не соответствуют утвержденным нормативам, а в 70 процентах брендов имеются следы пестицидов. При этом только один российский корм удовлетворил требованиям российского ГОСТа.

С сентября в России запустят маркировку сухих кормов для животных и ветеринарных препаратов, а через полгода эту меру распространят и на влажные корма. Необходимость ее введения объяснили высокой долей контрафактной продукции.

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      Платон Щукин
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