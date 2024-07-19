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01:48, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Близкие Байдена рассказали о принятии им мысли о возможном поражении на выборах

NYT: близкие Байдена считают, что тот начал понимать, что не победит на выборах

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден начал принимать мысль о возможном поражении на предстоящих выборах. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, близкие к политику.

Они полагают, что президент также понимает, что ему, возможно, придется выйти из предвыборной гонки. Однако, по словам нескольких собеседников издания, Байден пока решил, поступит ли он таким образом.

Тем не менее, как утверждает один из источников, если президент «скоро» выступит с соответствующим объявлением, это не станет сюрпризом.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что политическая карьера Байдена близка к завершению. По его данным, даже сторонники американского лидера склоняются к тому, что уже все предрешено.

До этого стало известно, что политик может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны демократов.

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      Марина Совина
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