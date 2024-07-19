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15:32, 19 июля 2024Забота о себе

Эксперты рассказали о вреде энергетических напитков

Пятый канал: энергетики могут истощать нервную систему и вызывать рак

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Энергетические напитки, согласно рекламе обеспечивающие прилив бодрости, могут привести к раку, инсульту и истощению нервной системы. Об этом эксперты рассказали Пятому каналу.

В статье приводится пример студента Ильи Козеева, который уже на протяжении пяти лет ежедневно употребляет несколько банок энергетика в день. В одной банке содержится до 300 миллиграмм кофеина, в то время, как суточная норма составляет 400 миллиграмм. При этом его сердце пока справляется с нагрузкой — кардиограмма зафиксировала сердечный ритм в размере 87 ударов в минуту.

Если выпить одну банку, я не почувствую никакого эффекта, уже очень давно так. Но если я выпью импортную банку, где содержание кофеина в два раза больше, или если я выпью несколько банок за короткий промежуток времени, тогда я чувствую бодрость и смогу не спать

Илья Козеевстудент

По словам ведущего инженера Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрия Ляхмана, частое употребление энергетических напитков способно разрушать костную ткань, вымывая из нее кальций. Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков, в свою очередь, подчеркнул, что энергетики могут вызывать рак желудка и рак толстого кишечника. Однако это не все.

Учащается сердцебиение, повышается давление, повышается уровень сахара в крови в связи с большим содержанием сахарозы в банках, что может вызвать гипертонический криз, инсульт вплоть до летального исхода

Алексей Казанцевврач-нарколог

В Государственной думе уже давно идут обсуждения по поводу запрета продажи энергетиков несовершеннолетним. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что дети еще не могут осознавать негативное влияние употребления энергетиков, в связи с чем их нужно защитить от вредного воздействия этих напитков.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить защиту детей и подростков, которые не до конца понимают, что именно они употребляют.

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