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12:14, 19 июля 2024Путешествия

Иностранка поехала на операцию в Индию и была изнасилована в больнице на глазах у дочери

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Женщина из Казахстана поехала на операцию в Индию и была изнасилована сотрудником частной больницы на глазах у дочери. Об этом сообщает ETV Bharat.

По информации издания, инцидент произошел в клинике в Гургаоне, штат Харьяна, 14 июля. Накануне случившегося иностранке прооперировали сустав, после чего ее перевели в обычную палату. Там женщину сопровождала дочь, которая и стала свидетельницей преступления. Она застала 24-летнего Такура Сингха со своей матерью, которая в тот момент находилась под действием седативных препаратов.

Девушка обратилась в полицию, Сингха незамедлительно арестовали. Против него завели дело об изнасиловании.

Ранее на Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла никак отреагировать на происходящее.

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      Марк Успенский
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