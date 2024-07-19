Иностранка поехала на операцию в Индию и была изнасилована в больнице на глазах у дочери

Женщина из Казахстана поехала на операцию в Индию и была изнасилована сотрудником частной больницы на глазах у дочери. Об этом сообщает ETV Bharat.

По информации издания, инцидент произошел в клинике в Гургаоне, штат Харьяна, 14 июля. Накануне случившегося иностранке прооперировали сустав, после чего ее перевели в обычную палату. Там женщину сопровождала дочь, которая и стала свидетельницей преступления. Она застала 24-летнего Такура Сингха со своей матерью, которая в тот момент находилась под действием седативных препаратов.

Девушка обратилась в полицию, Сингха незамедлительно арестовали. Против него завели дело об изнасиловании.

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