Израиль захотел объединить весь свободный мир в борьбе с одной страной

МИД Израиля призвал свободный мир объединиться в борьбе с Ираном

Государства так называемого свободного мира должны объединиться против Ирана. К этому призвал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

«Свободный мир должен немедленно ввести разрушительные санкции против Ирана, чтобы остановить этот режим, пока не стало слишком поздно», — заявил глава МИД.

Он добавил, что Израиль «в одиночку противостоит оси зла во главе с Ираном». По словам Каца, Тегеран пользуется поддержкой мировых держав «в их более широкой геополитической борьбе».

С таким заявлением глава МИД выступил в связи с атакой йеменских ополченцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» на Тель-Авив. Кац обвинил Иран в поддержке, обучении и финансировании движения.

В ночь на 19 июля хуситы нанесли дроновый удар по Тель-Авиву. Силы противовоздушной обороны Израиля обнаружили беспилотник, но не определили его как угрозу и не сбили.