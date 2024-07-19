Известный гонщик прошелся по улице и возмутил фанатов образом

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон попал в объективы папарацци и возмутил фанатов внешним видом. Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

Автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» прошелся по улице, направляясь на пресс-день, в коричневых укороченных брюках и вязаном жилете. Помимо этого, чемпион мира надел ботинки в тон и солнцезащитные очки. Свой образ он дополнил сумкой люксового бренда Dior.

Пользователи сети не оценили образ Хэмилтона, о чем написали в комментариях под постом. «Он говорит, что увлекается модой, но его наряды всегда выглядят неудачно. Как будто у него нет чувства стиля, но он все равно пытается…», «Этому парню нужен стилист. Он всегда хорошо выглядит в своей гоночной экипировке. Пусть носит ее все время вместе со шлемом», «Что за кошмар на нем надет?» — написали они.

Ранее в июле образ звезды «Эйфории» на прогулке раскритиковали в сети. Американская актриса Сидни Суини надела желтое мини-платье с цветочным принтом и блейзер в тон.