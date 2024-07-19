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20:12, 19 июля 2024Наука и техника

Объяснено уменьшение Большого красного пятна на Юпитере

Изменение размеров Большого красного пятна Юпитера объяснили мелкими штормами

Фото: berni0004 / Shutterstock / Fotodom

Ученые Йельского университета, Университета штата Северная Каролина и Университета Луисвилля объяснили уменьшение размеров Большого красного пятна Юпитера. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Icarus, ключевую роль в этом играет взаимодействие с циклонами малого размера.

Большое красное пятно представляет собой антициклон шириной 12-14 тысяч километров, находящийся в южном полушарии Юпитера. За последние 200 лет его широтная протяженность осталась почти неизменной, но долготная протяженность (длина) сократилась с 40 до 14 градусов, особенно за последние 50 лет.

Для выявления причин уменьшения пятна ученые провели серию моделирований антициклона с помощью алгоритмов Explicit Planetary Isentropic-Coordinate (EPIC). В ходе исследования было изучено взаимодействие Большого красного пятна с мелкими штормами различной частоты и интенсивности, а также смоделировано поведение антициклона без учета влияния мелких штормов.

Результаты продемонстрировали, что большие размеры Большого красного пятна поддерживаются только в том случае, если происходят периодические слияния с более мелкими штормами. Модели частично основывались на аналогичных системах высокого давления, известных как «тепловые купола», наблюдаемых в атмосфере Земли и регулярно возникающих в струйных течениях, которые циркулируют через средние широты Земли.

Продолжительность существования этих «куполов» определяется взаимодействием с более мелкими, преходящими погодными механизмами, включая вихри высокого давления и антициклоны. Аналогично, взаимодействие с близлежащими погодными системами регулирует размеры Большого красного пятна, определяя его эволюцию и продолжительность существования.

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      Александр Еникеев
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