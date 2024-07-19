Китай приготовился запустить новую ракету Long March 12

SpaceNews: новая китайская ракета Long March 12 может быть запущена в августе

Новая китайская ракета Long March 12 может быть запущена в августе. Об этом сообщает SpaceNews.

Подготовка к пуску ведется на космодроме, расположенном в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань. По данным китайских СМИ, оборудование для запуска носителя уже находится на космодроме. Назначение полезной нагрузки, которая может быть запущена при первом старте новой ракеты, не сообщается.

Двухступенчатая ракета Long March 12 работает на керосине. Грузоподъемность носителя на низкой околоземной орбите — 12 тонн, на солнечно-синхронной — 6 тонн. Двигатели YF-100K, установленные на первой ступени Long March 12, также получит первая китайская сверхтяжелая ракета Long March 10.

Ранее ТАСС со ссылкой на китайские СМИ сообщил, что Китай завершил строительство коммерческого космодрома в городе Вэньчан, предназначенного для запуска ракет Long March 8 и Long March 12.