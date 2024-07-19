Китай запустил спутник Gaofen 11-05

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Gaofen 11-05

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Gaofen 11-05. Об этом сообщает ТАСС.

Разработанный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники космический аппарат предполагается использовать, в частности, при переписи земельных, городских и дорожных ресурсов.

Пуск ракеты CZ-4B со спутником состоялся в 06:03 по московскому времени с космодрома Тайюань, расположенного в северной провинции Шаньси. Для носителя семейства CZ старт стал 528-м.

Ранее издание China Space News сообщило, что Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Tianhui 5-02.