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17:18, 5 июля 2024Наука и техника

Китай запустил спутник ДЗЗ Tianhui 5-02

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Tianhui 5-02

Фото: Zheng Bin / Xinhua / Globallookpress.com

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Tianhui 5-02. Об этом сообщает China Space News.

Запуск космического аппарата был осуществлен на ракете CZ-6 в 01:49 по московскому времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Запущенный спутник планируется использовать для передачи географических данных, переписи земельных ресурсов и научных исследований.

Ранее газета China Daily сообщила, что первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции, готов к эксплуатации.

В июне издание SpaceNews заметило, что Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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