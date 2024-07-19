Кремль не стал комментировать возможность обмена обвиненного в шпионаже журналиста из США

Песков отказался комментировать возможность обмена журналиста из США Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможный обмен гражданина США и журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. Его цитирует РИА Новости.

«Оставляю без ответа вопрос», — сказал представитель Кремля.

Песков также не стал комментировать перенос сроков рассмотрения уголовного дела в отношении американца с 13 августа на 18 июля по ходатайству стороны защиты. «Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда, и здесь мы не можем это комментировать», — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

«Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Гершкович вновь отказался признать вину по уголовному делу о шпионаже. Обвинение запросило для журналиста 18 лет заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.