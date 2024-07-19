В Белоруссии рассказали об избиении мигрантов латвийскими силовиками

Погранслужба Белоруссии сообщила об избиении мигрантов латвийскими силовиками

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об избиении и выталкивании на белорусскую территорию двух групп мигрантов латвийскими силовиками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера, 18 июля, на границе Беларуси с Латвией зафиксировано два факта выталкивания избитых беженцев (...) От множественных ударов по голове и другим частям тела у мужчин остались гематомы и ссадины, а также следы от применения электрошокера», — указано в сообщении комитета.

Первая группа беженцев сообщила, что их задержали латвийские силовики и жестоко избили, вытолкнув через калитку для животных на территорию Белоруссии. Позже пограничники обнаружили еще двух мужчин с переломами, многочисленными гематомами и ссадинами.

Ранее в Белоруссии пограничники задержали и передали России разыскиваемого на родине за педофилию россиянина. Отмечается, что мужчина приехал в Белоруссию с Дальнего Востока и намеревался отправиться в Литву, для того чтобы избежать уголовного наказания в России. Его передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ РФ и назначили штраф за нарушение пограничного режима.