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18:53, 19 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали об избиении мигрантов латвийскими силовиками

Погранслужба Белоруссии сообщила об избиении мигрантов латвийскими силовиками

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об избиении и выталкивании на белорусскую территорию двух групп мигрантов латвийскими силовиками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера, 18 июля, на границе Беларуси с Латвией зафиксировано два факта выталкивания избитых беженцев (...) От множественных ударов по голове и другим частям тела у мужчин остались гематомы и ссадины, а также следы от применения электрошокера», — указано в сообщении комитета.

Первая группа беженцев сообщила, что их задержали латвийские силовики и жестоко избили, вытолкнув через калитку для животных на территорию Белоруссии. Позже пограничники обнаружили еще двух мужчин с переломами, многочисленными гематомами и ссадинами.

Ранее в Белоруссии пограничники задержали и передали России разыскиваемого на родине за педофилию россиянина. Отмечается, что мужчина приехал в Белоруссию с Дальнего Востока и намеревался отправиться в Литву, для того чтобы избежать уголовного наказания в России. Его передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ РФ и назначили штраф за нарушение пограничного режима.

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      Валентин Карант
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