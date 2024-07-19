Международный олимпийский комитет объявил о начале олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.

Период олимпийского перемирия начинается за неделю до старта Олимпиады и завершается через неделю после окончания Паралимпйиских игр. В 2024 году оно продлится с 19 июля по 15 сентября.

«Олимпийские игры в Париже, как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем объединиться», — говорится в сообщении МОК.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.