Москвичам разрешили купаться

Роспотребнадзор разрешил купаться на Озере Белом в Москве

Москвичам снова разрешили купаться в зоне отдыха «Озеро Белое» в Восточном административном округе (ВАО), сообщил Роспотребнадзор.

Вода в озере «по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют санитарным требованиям», сообщили в ведомстве. Таким образом, москвичам в настоящее время разрешено купаться в четырех местах — на Озере Белом, а также в Тропарево в Южном административном округе (ЮЗАО), Большом городском пруду и Черном озере в Зеленоградском административном округе (ЗелАО).

Озеро Белое Роспотребнадзор закрывал для купания накануне, 18 июля.

По-прежнему закрытыми остаются Головинские пруды, пляж «Динамо», Левобережье, «Большой Садовый пруд» в Северном административном округе (САО) и Мещерское озеро в Западном административном округе (ЗАО).