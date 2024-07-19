На Украине назвали уклонением отказ от военной службы по религиозным причинам

Верховный суд Украины считает, что отказ от прохождения военной службы по религиозным причинам является уклонением, передает РИА Новости.
«Отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащим к религиозной организации, вероисповедание которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации», — указано в публикации суда.
Причиной этому, как объясняется, является то, что для прохождения военной службы не обязательно брать оружие в руки — можно заниматься ремонтом техники или перевозкой грузов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что на Украине снизят мобилизационный возраст, призывая в том числе несовершеннолетних. По ее словам, в последнее время активизировалось обсуждение понижения возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году.