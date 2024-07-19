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15:16, 19 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали уклонением отказ от военной службы по религиозным причинам

Верховный суд Украины назвал уклонением отказ от службы по религиозным причинам

Фото: Alina Smutko / Reuters

Верховный суд Украины считает, что отказ от прохождения военной службы по религиозным причинам является уклонением, передает РИА Новости.

«Отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащим к религиозной организации, вероисповедание которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации», — указано в публикации суда.

Причиной этому, как объясняется, является то, что для прохождения военной службы не обязательно брать оружие в руки — можно заниматься ремонтом техники или перевозкой грузов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что на Украине снизят мобилизационный возраст, призывая в том числе несовершеннолетних. По ее словам, в последнее время активизировалось обсуждение понижения возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году.

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      Валентин Карант
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