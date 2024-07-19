«Назначил черного мужчину». Байдену предрекли финал политической карьеры на фоне забытого имени своего министра обороны

NBC: политическая карьера Байдена близится к завершению

Президент США Джо Байден близок к финалу политической карьеры. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники из окружения главы государства.

По словам собеседников телеканала, есть ощущение, что у политика земля уходит из-под ног. В статье говорится, что даже сторонники президента склоняются к тому, что уже все предрешено. Кроме того, как утверждают источники, позиция самого Байдена по участию в выборах также изменилась, несмотря на то, что во время публичных выступлений он подчеркивает, что намерен продолжать бороться за переизбрание.

18 июля Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина. Конфуз произошел во время интервью политика на стриминговом сервисе для афроамериканцев Bet+. Глава государства выкрутился, назвав главу Пентагона «черным мужчиной». При этом Байден подчеркнул, что необходимо относиться к людям достойно.

Байден забывал имя Остина в марте 2021 года. Тогда американский лидер выступал с речью, посвященной женщинам-военным в армии США. Несмотря на то что министр обороны стоял в нескольких метрах от президента, тот не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

Байден трижды попал впросак на одном мероприятии

Ранее на саммите НАТО в США Байден оговорился и заявил, что российский лидер Владимир Путин является президентом Украины. Чуть позднее он также перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с экс-главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

На том же мероприятии Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, но забыл, в какой день, а также на что будут потрачены эти средства. Он поручил Остину позднее уточнить содержимое пакета.

Обращаясь к участникам того же саммита, 81-летний президент США заявил, что Россия хочет уничтожить культуру Урана. Также Байден заявил, что НАТО будет защищать «каждый дюйм своей территории», в том числе в космосе.

Байдена призвали выйти из предвыборной гонки

Соратники Байдена усомнились в способности действующего президента переизбраться на новый срок. Члены Демократической партии США отложили онлайн-голосование за выдвижение его кандидатом на пост главы государства на фоне протестов со стороны выборных должностных лиц и рядовых членов партии.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов Демократической партии. Предполагается, что президент устал от всеобщего давления однопартийцев и за кулисами признает проблемы с переизбранием.

В настоящее время Байден на публике не появляется. По утверждению его врача, он заразился коронавирусом, перенося симптомы в легкой форме. По данным издания Politico, произошедшее может также увеличить обеспокоенность сторонников президента по поводу его возраста, здоровья и выносливости. Из-за этого в Демпартии может усилиться напряженная обстановка на фоне призывов в адрес Байдена покинуть президентскую гонку.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае выхода Байдена из гонки наибольшие шансы представлять демократов у действующего вице-президента Камалы Харрис, она стала фаворитом американских букмекеров на ставках по пари о замене кандидата. Вероятность ее выдвижения сейчас составляет 45 процентов, в то время как у Байдена цифра составляет 40 процентов.