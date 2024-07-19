Названы причины наступления раннего климакса

Ранняя менопауза может наступить из-за генетических факторов, образа жизни и даже сильного стресса, предупредила акушер-гинеколог Илона Агрба. Причины преждевременного климакса она назвала в беседе с «Газетой.RU».

Врач указала, что наступление менопаузы считается своевременным, если менструация прекращается в возрасте 45-55 лет. Если это происходит раньше, в 40-45 лет, то климакс считается ранним. Прекращение месячных до 40 лет, по словам гинеколога, является преждевременным истощением яичников.

Агрба отметила, что ранний климакс может наступить из-за генетической предрасположенности, после операции на яичниках, химиолучевой терапии, аутоиммунных заболеваний. Также влияние оказывают вредные привычки и сильный стресс.

Гинеколог указала, что диагностика ранней менопаузы проводится после анализа крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Если диагноз подтверждается, то назначают заместительную терапию женского полового гормона эстрогена, а также гестагены для сбалансированного влияния гормонов на эндометрий.

Также врач подчеркнула, что в период менопаузы важно отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом. Комплексный подход поможет улучшить самочувствие, заключила Агрба.

Ранее акушер-гинеколог Камиль Бахтияров назвал правила подготовки к визиту к гинекологу. По его словам, в день визита к врачу нельзя пользоваться гигиеническими средствами для подмывания, а также свечами и другими вагинальными средствами.