Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

Нетаньяху отверг суд ООН по палестинским территориям

Тель-Авив отвергает заключение Международного суда ООН, заявившего, что поселенческая политика Израиля на палестинских территориях нарушает международное право. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Еврейский народ не является захватчиком на своей земле — ни нашей вечной столицы Иерусалима, а также наследия предков в Иудее и Западного берега реки Иордан. Ни одно ложное решение в Гааге не исказит эту историческую истину», — отметил израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что законность израильских поселений на территориях Западного берега реки Иордан «не может подлежать никакому сомнению».

Ранее председатель Международного суда ООН Наваф Салам заявил, что поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право. Он добавил, что по мнению суда, «эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории».