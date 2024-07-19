Офис Зеленского не разрешил Порошенко встречаться с Трампом

Климпуш-Цинцадзе: Офис Зеленского не разрешил Порошенко встречаться с Трампом

Офис президента Украины Владимира Зеленского не разрешил экс-главе украинского государства Петру Порошенко выехать в Вашингтон на встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказала член партии Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РИА Новости.

«Я убеждена, что это указание Банковой. Петр Алексеевич [Порошенко] должен был иметь короткую встречу с утвержденным кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом», — заявила политик.

Она отметила, что руководству Украины стоило вместо запрета воспользоваться поездкой Порошенко в США и передать Трампу «какой-то сигнал» из Киева.

Ранее стало известно о запланированных телефонных переговорах Трампа и Зеленского. По данным телеканала CNN, политики созвонятся 19 июля.