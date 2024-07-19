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07:33, 19 июля 2024Путешествия

Пассажирка назвала полет с российским лоукостером унижением

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Российская путешественница слетала в Архангельск с лоукостером Smartavia и назвала этот опыт унижением. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Пассажирка пожаловалась, что российская авиакомпания устанавливает очень небольшие габариты ручной клади — 40 на 30 сантиметров. «Все мои рюкзаки за все 15 (или даже больше) лет путешествий ни разу не вызывали вопросов на регистрации или при посадке и всегда проходили как ручная кладь. Но не в Smartavia», — возмутилась она.

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Автор добавила, что максимальный вес багажа — всего 10 килограммов. По ее словам, некоторым пассажирам пришлось перекладывать свои вещи в чемоданы друзей. «Так себе развлечение в аэропорту, согласитесь. Да и выглядит довольно унизительно», — заключила она.

Ранее «Аэрофлот» возглавил рейтинг 20 лучших авиакомпаний для полетов из России за рубеж. На втором месте оказалась S7 Airlines, а третью строчку занял «Азимут».

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      Мария Борисова
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