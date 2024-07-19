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12:59, 19 июля 2024Наука и техника

Обнаружено средство для увеличения продолжительности жизни

npj Aging: обнаружен омолаживающий иммунитет природный пептид

Фото: Beth Macdonald / Unsplash

Ученые Университета Бирмингема обнаружили природный пептид под названием PEPITEM, который может омолодить иммунный ответ у пожилых людей и защитить от возрастного воспаления. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging.

PEPITEM, или пептидный ингибитор трансэндотелиальной миграции, регулирует перемещение иммунных клеток между кровью и тканями организма, предотвращая чрезмерный иммунный ответ. Ранее было показано, что PEPITEM играет роль при иммуноопосредованных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, диабет первого типа и волчанка, но новое исследование впервые демонстрирует его потенциал как средства для увеличения продолжительности здоровой жизни у пожилых людей.

Исследователи использовали животные модели для изучения эффекта иммунной стимуляции у молодых и старых мышей. Повышенный иммунный ответ у старых мышей можно было уменьшить путем введения PEPITEM. Это указывает на снижение активности пути PEPITEM с возрастом.

Также были изучены В-клетки, полученные от молодых (до 45 лет) и пожилых (старше 60 лет) доноров. PEPITEM происходит из более крупного белка, секретируемого B-клетками (белыми кровяными клетками), и его выработка запускается циркулирующим гормоном, называемым адипонектином. В кровотоке PEPITEM действует на рецепторы на клетках, которые выстилают стенки кровеносных сосудов.

Было выявлено, что В-клетки пожилых людей имеют дефицит молекул сигнального пути, который запускает выработку родительского белка PEPITEM (14-3-3ζ), что может быть причиной снижения активности PEPITEM с возрастом. Эти данные открывают возможность создания геропротекторного средства, способного уменьшать воспаление и поддерживать нормальную иммунную функцию у пожилых людей. Компания University of Birmingham Enterprise уже подала несколько патентных заявок, связанных с PEPITEM и его компонентами, отвечающими за поддержание нормального иммунного ответа.

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      Александр Еникеев
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