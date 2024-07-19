Пирсинг обезобразил лицо и разрушил здоровье 48-летней женщины

The Sun: после пирсинга уха женщина вынуждена жить с постоянно горящим лицом

48-летняя Лара Авальт рассказала, что прокол уха спровоцировал реакцию, из-за которой она вынуждена жить с ощущение постоянного жара на лице. Историю о том, как пирсинг обезобразил внешность и разрушил здоровье женщины, рассказало издание The Sun.

В апреле 2022 года Авальт проколола хрящ на ухе, вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось. В течение двух лет женщина могла есть только холодную пищу из-за ощущения постоянного жара и не выходила из дома, чтобы на кожу не попадали солнечные лучи. Также снять боль и жар ей помогают пакеты со льдом и вентиляторы. Даже спустя несколько лет ее кожа имеет красный цвет и сильно болит.

«Боль невыносима. У меня такое чувство, будто я горю, словно мое лицо находится перед духовкой. Со временем реакция начала распространяться на ноги и руки. Было ощущение, будто меня постоянно кололи иголками», — рассказала женщина.

После длительных обследований выяснилось, что реакцию запустила плесень, размножившаяся в доме Авальт и попавшая в прокол на ухе. На ремонт и дезинфекцию дома потребовалось 10 месяцев.

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