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10:56, 19 июля 2024Силовые структуры

По заданию СБУ мужчина взорвал в Ялте газопровод и получил 18 лет колонии и штраф

В Ростове-на-Дону на 18 лет осудили мужчину за взрыв в Ялте по заданию СБУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил Сергея Ержова к 18 годам лишения свободы за то, что по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) взорвал газопровод в Ялте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ержов признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), по части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Как установил суд, в период с 24 февраля по 8 сентября 2022 года Ержов вступил в контакт с сотрудником СБУ на территории Днепропетровской области Украины. Под его руководством осужденный приобрел знания, умения и навыки по изготовлению самодельных взрывных устройств. 12 июня 2023 года осужденный приехал в Ялту, где получил от украинского агента инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) и информацию о месте нахождения тайников с компонентами для изготовления. 23 июня 2023 года подсудимый изготовил взрывное устройство, разместил его на поверхности газопровода и дистанционно взорвал.

Ранее сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил 54-летнего украинца к 13 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

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      Анна Габай
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