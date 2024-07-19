Подсыпавший яд матери и отчиму россиянин попал на видео

СК опубликовал запись, на которой житель Балашихи подсыпает яд матери и отчиму

Подсыпавший яд матери и отчиму 25-летний житель Балашихи попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах со скрытой камеры, установленной в квартире потерпевших, зафиксировано, как сын подсыпает вещества в еду и приносит продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ. Далее на видео задержанный дает признательные показания.

По версии следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Таким образом он хотел отравить мать и отчима. После резкого ухудшения самочувствия потерпевшие обратились к врачам, однако медики не смогли установить причины их состояния.

Тогда пострадавшие пошли к следователям. В результате силовики обнаружили в продуктах, которые были у пары дома, яд, поэтому решили установить скрытую камеру видеонаблюдения. Мужчина проходит подозреваемым по статьям 30, 105 УК РФ. Суд отправил отравителя под стражу.