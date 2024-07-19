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02:18, 19 июля 2024Из жизни

Порномодели рассказали о надеждах на короля Великобритании

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Король Великобритании Карл III выступил с речью на церемонии открытия сессии нового парламента. Перед этим порномодели рассказали британскому изданию Daily Star о своих надеждах на выступление монарха.

Актриса сериала «Обнаженное влечение» и телеведущая Крисси Вунна заявила, что ждет, когда король объявит день секса. В этот день, по ее мнению, британцы должны вступать в интимные отношения и чувствовать себя сексуальными. «Мы это заслужили после ужасного правительства, которое нам пришлось выдержать», — подчеркнула она. Вунна также хочет, чтобы люди работали только три дня в неделю, а остальное время пили коктейли и занимались сексом.

Ставшая порномоделью мать четверых детей Черри Блум хотела бы получить от Карла III благодарность. Она верит, что через короля может в лучшую сторону изменить отношение общества к тем, кто создает эротический контент, и тем, кто его потребляет. Блум уверена, что ее работа помогает сохранять браки. Как объясняет порномодель, она дает мужчине то, что он не получит в обычной жизни, после чего тот снова сможет счастливо жить в семье.

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Любительница спорта Бритт понадеялась, что Карл III в своей речи упомянет футбол. Она выступила против трансферного рынка, скрытого от болельщиков. Модель предложила, чтобы футболистов перед продажей клубу выставляли напоказ на подиуме. «Дайте нам то, что будет радовать глаз», — призвала она. Кроме того, Бритт попросила короля объявить о создании «квартала красных фонарей» в Великобритании. Она пожаловалась на то, что ей приходится возить своего бойфренда в Амстердам, чтобы он мог отдохнуть в среде легализованной проституции.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Шотландии решила научить Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, снимать порно для фут-фетишистов. «Учитывая, что Риши — обсуждаемая тема и все любят говорить о нем, он бы точно зарабатывал бешеные деньги на продаже фотографий ног!» — заявила она.

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      Алиса ДмитриеваЮлия Юткина
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