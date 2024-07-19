Посол России усомнился в планах Франции отправить войска на Украину

Посол Мешков: есть сомнения в том, что Франция отправит войска на Украину

Существуют сомнения в том, что Франция отправит свои войска на Украину, но к подобным заявлениям стоит относиться серьезно. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире Первого канала.

«75-80 процентов французов выступают против направления своих войск на Украину, в том числе понимая, что это будет серьезная эскалация. По крайней мере, у меня достаточно серьезные сомнения, что они пойдут на подобного рода шаг», — рассказал дипломат.

При этом Мешков призвал всерьез принимать слова о подобном сценарии. Он напомнил, что Франция является страной, имеющей ядерное оружие, а также являющейся постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН.

27 мая стало известно, что Франция прорабатывает детали отправки военных инструкторов на Украину с целью обучения ее войск. В Минобороны республики также подчеркнули, что на данный момент Франция не отправляет своих инструкторов, так как необходимо согласование многих условий.