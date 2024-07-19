Появились подробности об атаке ВСУ на мужской монастырь под Курском

Mash: ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов по монастырю под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь артиллерийских снарядов по Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю в селе Горналь под Курском. Такие подробности об атаке приводит Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, еще три взрывных устройства были сброшены с украинского беспилотника. В результате случившегося 60-летний прихожанин монастыря получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об атаке на приграничное российское село стало известно 19 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что при атаке беспилотника ВСУ по монастырю произошел взрыв.

Врио главы не раскрыл, был ли это дрон-камикадзе или беспилотник сбросил взрывчатку.

Еще раньше в Минобороны доложили, что минувшей ночью в Курской области сбили 11 беспилотников.