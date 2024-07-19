Пожар в Крыму потушили

Пожар в крымском Коктебеле потушили

Пожар на территории Карадагского заповедника в крымском Коктебеле ликвидирован, сообщили в МЧС.

Правоохранители предварительно установили, что к пожару привели действия 50-летнего крымчанина, работавшего на стройке в Коктебеле. Мужчина резал металл болгаркой, трава загорелась из-за разлетевшихся искр. Строитель пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

О возгорании сухой травы в Карадагском заповеднике стало известно 15 июля. Синоптики обещали в Крыму с 15 по 19 июля повышение температуры до плюс 38 градусов. В регионе также был введен особый противопожарный режим.