69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:32, 19 июля 202469-я параллель

Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

Четверть жителей Якутска призналась, что в рабочее время «тыкают» начальникам

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Четверть жителей Якутска признались, что «тыкают» начальникам в рабочее время. Эту стало известно из проведенного SuperJob опроса, данные приводит ЯСИА.

Согласно исследованию, обращение к начальнику на «ты» в этом российском городе используют в тех случаях, когда шеф младше подчиненного или одного с ним возраста.

В основном же, жители Якутска называли начальников на «вы», и 58 процентов опрошенных используют не только местоимение «вы», но обращаются к руководителям по имени и отчеству. Еще 14 процентов опрошенных сообщили, что используют местоимение «вы», но не упоминают отчество шефа при обращении.

Ранее россияне выразили недовольство летней одеждой коллег.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что не сможет отвоевать все потерянные территории. Как Зеленский предложил их вернуть?

      В российском городе рассказали о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО

      Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

      Помощника главы МЧС Крыма уволили после скандала

      В России рассказали о фейке с радиационной аварией на АЭС в одном регионе

      Россиянам перечислили правила оказания первой помощи при отравлениях

      Трамп высказался о роли Байдена в начале СВО

      На Украине подожгли три автомобиля военных ВСУ

      Назван способ борьбы с уклонистами-мигрантами в России

      Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющем грудь мини-платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше