Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

Четверть жителей Якутска признались, что «тыкают» начальникам в рабочее время. Эту стало известно из проведенного SuperJob опроса, данные приводит ЯСИА.
Согласно исследованию, обращение к начальнику на «ты» в этом российском городе используют в тех случаях, когда шеф младше подчиненного или одного с ним возраста.
В основном же, жители Якутска называли начальников на «вы», и 58 процентов опрошенных используют не только местоимение «вы», но обращаются к руководителям по имени и отчеству. Еще 14 процентов опрошенных сообщили, что используют местоимение «вы», но не упоминают отчество шефа при обращении.
Ранее россияне выразили недовольство летней одеждой коллег.