Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

Четверть жителей Якутска призналась, что в рабочее время «тыкают» начальникам

Четверть жителей Якутска признались, что «тыкают» начальникам в рабочее время. Эту стало известно из проведенного SuperJob опроса, данные приводит ЯСИА.

Согласно исследованию, обращение к начальнику на «ты» в этом российском городе используют в тех случаях, когда шеф младше подчиненного или одного с ним возраста.

В основном же, жители Якутска называли начальников на «вы», и 58 процентов опрошенных используют не только местоимение «вы», но обращаются к руководителям по имени и отчеству. Еще 14 процентов опрошенных сообщили, что используют местоимение «вы», но не упоминают отчество шефа при обращении.

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