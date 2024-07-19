Путин назначил начальником экспертного управления Агафонова

Путин назначил Агафонова главой экспертного управления президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Агафонова главой экспертного управления президента России. Об этом говорится в указе главы государства от 18 июля № 603.

До этого Агафонов занимал должность заместителя главы управления президента по внешней политике. Кроме того, в 2010-2015 годах он был участником программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

Ранее Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей министра юстиции, ими стали Елена Ардабьева и Константин Панферов.