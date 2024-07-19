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02:32, 19 июля 2024Россия

Путин назначил начальником экспертного управления Агафонова

Путин назначил Агафонова главой экспертного управления президента РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Агафонова главой экспертного управления президента России. Об этом говорится в указе главы государства от 18 июля № 603.

До этого Агафонов занимал должность заместителя главы управления президента по внешней политике. Кроме того, в 2010-2015 годах он был участником программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

Ранее Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей министра юстиции, ими стали Елена Ардабьева и Константин Панферов.

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      Марина Совина
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