Раскрыт способ сэкономить место на бельевой веревке во время сушки одежды

Американская блогерша и домработница (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @glowup_mum раскрыла способ сэкономить место на бельевой веревке во время сушки одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 26,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша пересказала историю подруги. Когда та развешивала вещи поле стирки, к ней подбежала ее пятилетняя племянница. Она заметила, что на бельевой веревке закончилось место для других изделий. «Почему бы тебе просто не прикрепить футболку к другой с помощью прищепки?» — поинтересовалась девочка.

Затем автор публикации показала на камеру топ, прикрепленный прищепками к нижней части другого топа. «Теперь я только так и делаю!» — воскликнула она.

Зрители поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под видео. «Дети очень умные, а мы их не слушаем!», «И теперь моя жизнь изменилась! Спасибо», «Потрясающая идея! Я бы никогда не подумала об этом, хотя это кажется таким очевидным», «Я сделаю это и позову соседей посмотреть», «Блестяще», — писали они.

В мае стало известно о главной ошибке в сушке полотенец.