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13:36, 19 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на маркетплейсах

Аналитик Анфиногенов: товары на маркетплейсах могут подорожать

Фото: Racool_studio / freepik

Из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ввоз товаров в Россию может усложниться, а значит, есть риск их подорожания. Об этом сообщило издание «360».

Однако, как полагает аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов, сильного скачка цен, скорее всего, не случится.

«Даже если будут какие-то изменения ценовые, думаю, они не окажутся такими фатальными, чтобы мы как-то пострадали от этого. Скорее всего, это будет не так заметно», — сказал он изданию.

Эксперт назвал складывающуюся ситуацию неясной. По его словам, создается ощущение, будто маркетплейсы до недавнего времени торговали в теневой зоне, а теперь их выводят в законодательное поле. Однако это не так.

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До этого глава совета Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭТ) Александр Ефимов предупредил, что в Таможенный кодекс внесут изменения. Их цель — не допустить поставки в Россию таких товаров, которые продаются на маркетплейсах дешевле, чем местные. Он считает, что это может нанести урон электронной торговле и ухудшит положение потребителя. Некоторые массовые товары могут вообще пропасть с полок.

Изменения, о которых идет речь, подготовили в конце 2023 года. По словам исполнительного директора Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) Галины Донцовой, все товары, идущие через маркетплейсы, попадут в отдельную категорию, для которой пока отсутствует нормативно-правовая база. Как следствие, может пресечься импорт смартфонов, лекарств, сыров и колбас, текстиля для дома, фотоаппаратов, обуви, одежды и много чего еще.

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