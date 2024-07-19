Россиянам пообещали свет в конце тоннеля

Синоптик Шувалов: на юге России прогнозируется спад жары

Спад жары прогнозируется в южных российских регионах, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Александр Шувалов.

«Свет в конце тоннеля наконец-таки появился в отношении испепеляющей жары на юге», — прокомментировал синоптик. В грядущие выходные, 20 и 21 июля, в Крыму и Ростовской области ожидается не плюс 37-39 градусов, как ранее, а 32-34 градуса Цельсия. С понедельника, 22 июля, температура опустится до плюс 30 градусов. Также вероятны короткие локальные дожди.

В Краснодарском крае ослабление жары будет менее заметно, но также начнется с выходных. Днем в субботу и воскресенье ожидается 34-36 градусов тепла, во вторник, 23 июля, температура спадет до плюс 31-33 градусов.

Синоптики портала «Метеовести», в свою очередь, спрогнозировали в грядущие выходные в южных регионах России в дневные часы температуру плюс 34-39 градусов, местами до плюс 42 градуса Цельсия.