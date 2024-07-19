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14:21, 19 июля 2024Россия

Россиянин бросил петарду в военкомат и поплатился

В Калуге мужчина бросил петарду в здание военкомата и был задержан

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калуге мужчина бросил петарду в здание военкомата и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал «ES! — канал Евгения Серкина».

По данным издания, россиянина оперативно удалось задержать. От его действий никто из сотрудников и посетителей военкомата не пострадал.

В самом здании произошло небольшое задымление, которое быстро удалось устранить.

Ранее в июле сообщалось, что в Московской области осудили менеджера «Вкусно — и точка» за попытку поджечь военкомат. Его признали виновным по статьям 30, 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества»). Мужчина раскаялся в содеянном.

В начале марта жителя Забайкалья приговорили к 11 годам лишения свободы за попытку поджога местного военкомата.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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