Россиянин бросил петарду в военкомат и поплатился

В Калуге мужчина бросил петарду в здание военкомата и был задержан

В Калуге мужчина бросил петарду в здание военкомата и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал «ES! — канал Евгения Серкина».

По данным издания, россиянина оперативно удалось задержать. От его действий никто из сотрудников и посетителей военкомата не пострадал.

В самом здании произошло небольшое задымление, которое быстро удалось устранить.

Ранее в июле сообщалось, что в Московской области осудили менеджера «Вкусно — и точка» за попытку поджечь военкомат. Его признали виновным по статьям 30, 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества»). Мужчина раскаялся в содеянном.

В начале марта жителя Забайкалья приговорили к 11 годам лишения свободы за попытку поджога местного военкомата.