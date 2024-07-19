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05:36, 19 июля 2024Путешествия

Россиянин описал религиозное шествие в Пакистане словами «кровь брызжет во все стороны»

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Российский путешественник побывал в Пакистане и стал свидетелем кровавого религиозного шествия. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор пояснил, что процессия была посвящена имаму Хусейну — внуку пророка Мухаммеда. Россиянина поразило, что шествие сопровождалось самобичеванием.

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«Мужчины бьют себя кулаками в грудь и позже наносят удары цепями с ножами на конце по спине или мечом по голове в знак выражения скорби по имаму Хусейну и готовности отдать свою кровь за него», — описал он увиденное. По словам автора, люди истязают себя так, что «кровь брызжет во все стороны».

Этот же блогер рассказал, что столько людей с оружием, как в Пакистане, он не видел ни в одной стране. «Даже Израиль на фоне Пакистана теряется», — отметил он.

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      Мария Борисова
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