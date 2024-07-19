Россиянина арестовали за стрельбу с балкона из пневматического пистолета

В Красноярске суд арестовал мужчину на 10 суток за стрельбу с балкона

В Красноярске суд арестовал 27-летнего местного жителя на 10 суток за стрельбу с балкона из пневматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по краю.

Мужчину признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что с балкона одного из жилых многоквартирных домов неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия. Силовики быстро установили личность правонарушителя. Пистолет у него изъяли. Во время допроса задержанный признался, что во время совершения правонарушения был пьян.

Ранее Артемовский городской суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, который украл четыре ружья и устроил стрельбу из них во дворе дома.