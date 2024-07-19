Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 19 июля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за стрельбу с балкона из пневматического пистолета

В Красноярске суд арестовал мужчину на 10 суток за стрельбу с балкона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске суд арестовал 27-летнего местного жителя на 10 суток за стрельбу с балкона из пневматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по краю.

Мужчину признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что с балкона одного из жилых многоквартирных домов неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия. Силовики быстро установили личность правонарушителя. Пистолет у него изъяли. Во время допроса задержанный признался, что во время совершения правонарушения был пьян.

Ранее Артемовский городской суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, который украл четыре ружья и устроил стрельбу из них во дворе дома.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Для него уже написали соответствующую речь

      В Харькове прозвучала серия взрывов

      Церемония открытия Олимпиады в Париже оказалась на грани срыва

      Зеленский признал неспособность Украины отвоевать потерянные территории

      В России предложили тратить экологические штрафы на мусорные контейнеры

      Оценена стоимость ремонта скандальной лестницы в российском городе

      В ЛНР заявили о гибели военных ВСУ из-за попытки запуска дрона

      ВСУ обстреляли Луганск

      В России выросло производство молока

      Россиянам перечислили главные тренды лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше