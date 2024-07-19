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16:48, 19 июля 2024Среда обитания

Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

Sitronics предложила создать в РФ спутники климатического мониторинга

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская частная компания Sitronics готова провести разработки в области спутников по мониторингу климата при возникновении такой необходимости. Об этом ТАСС рассказал директор департамента по созданию космических аппаратов и разработки программного обеспечения компании Всеволод Шевцов.

В настоящее время Sitronics занимается дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) — наблюдением поверхности планеты оптическими и радиолокационными средствами, а также системами связи по типу автоматической идентификации судов. Сфера климатической техники у компании находится на стадии R&D (research and development, «исследования и разработка»). Sitronics займется созданием спутников для мониторинга климата при поддержке клиентов и формировании рынка, отметил Шевцов.

Сфера климатического мониторинга в настоящее время является одним из перспективных направлений в России, добавил он. Ее развитию способствуют штрафы, которые накладываются на предприятия из-за чрезмерных выбросов.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пришли к выводу, что выбросы вредных веществ от предприятий и транспорта в России в 2023 году достигли минимума за пять лет (22 миллиона тонн). Более того, снижение выбросов происходит несмотря на рост промышленного производства (3,5 процента за 2023 год), указали в компании.

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      Мария Черкасова
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