Российский суд назвал дату приговора американскому журналисту по делу о шпионаже

Суд 19 июля огласит приговор журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

Раскрыт запрашиваемый срок для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Начало событий в новости Раскрыт запрашиваемый срок для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Свердловский областной суд намерен в пятницу, 19 июля, огласить приговор по уголовному делу о шпионаже в отношении журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Судья исследовал все материалы, допросил свидетелей и подсудимого. В ходе прений сторон прокурор запросил для американского журналиста 18 лет лишения свободы. Подсудимый, в свою очередь, вновь заявил о своей невиновности.

После этого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его оглашение запланировано на 17:00 по местному времени.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.