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08:08, 19 июля 2024Силовые структуры

Российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки в 12 миллионов рублей

В Приморье задержан адвокат за посредничество при передаче взятки в 12 млн руб.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Приморском крае силовики задержали адвоката по подозрению в посредничестве при передаче взятки в 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, в июне подозреваемый убедил бизнесмена передать через него взятку размером свыше 12 миллионов рублей. Адвокат заявил, что отдаст деньги неким представителям правоохранительных органов, которые могут способствовать отказу от иска о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью 70 тысяч квадратных метров в поселке Соловей-Ключ. Там предприниматель планировал построить дилерский центр по продаже автомобилей. За эти деньги адвокат также пообещал прекращение всех проверок.

Бизнесмен рассказал о происходящем силовикам, которые и поймали адвоката во время передачи денег.

Ранее в Липецке арестовали адвоката Адвокатской палаты Московской области по обвинению в передаче полицейским многомиллионной взятки.

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