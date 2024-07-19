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08:36, 19 июля 2024Мир

Саммит России и США вспомнили в ролике на съезде республиканцев

В показанном на съезде республиканцев ролике о Трампе вспомнили саммит РФ и США

Фото: Mike Segar / Reuters

Саммит России и США, состоявшийся в 2018 году в Хельсинки, был упомянут в видеоролике, показанном на съезде Республиканской партии. Трансляцию съезда вел телеканал Sky News.

Уточняется, что видео показали перед выступлением кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. В частности, в ролике показали фотографию, на которой американский политик запечатлен с президентом России Владимиром Путиным. Снимок сопровождался комментарием о том, что Трамп ездил по миру, встречаясь как с союзниками США, так и с основными противниками.

Дональд Трамп официально объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. В своей речи он пообещал восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также он обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в нанесенном стране немыслимым ущербе.

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      Марина Совина
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